Новая пешеходная зона появится в центре Москвы к 1 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

Новую пешеходную зону планируется открыть в центре Москвы к 1 ноября. Прогулочный маршрут будет пролегать от станции метро "Новокузнецкая" до Болотной площади. Его протяженность составит почти 2 километра.

Пешеходными станут часть Пятницкой улицы, Климентовский переулок, Ордынский тупик, Лаврушинский переулок и Кадашевская набережная, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Общая площадь нового маршрута составит примерно 5,5 гектаров. Внутри пешеходной зоны окажутся Третьяковская галерея, храм Священномученика Климента Папы Римского, а также несколько музеев и библиотек.

Работы по организации маршрута планируется завершить к 1 ноября. Так, на территории пешеходной зоны уложат 18,9 тысяч квадратных метров гранитной плитки, установят 72 объекта наружного освещения и 894 малых архитектурных формы.

Полностью движение машин будет перекрыто только на Большом и Малом Толмачевском переулках, Лаврушинском переулке, Ордынском тупике, Климентовском переулке и Болотной площади.

На пешеходном маршруте снесут глухие заборы, незаконную рекламу, а также демонтируют летние кафе.

Напомним что 30 сентября после реконструкции открылась Крымская набережная, которая стала пешеходным маршрутом, а 21 августа завершилась реконструкция Никольской улицы, где также оборудована зона для прогулок москвичей и гостей столицы.