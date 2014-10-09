Шпанские Таганские, милые Мещанские: как столичные улицы обретают новые названия

Фото: M24.ru

8 октября Сергей Собянин поддержал инициативу присвоить одной из улиц Москвы имя театрального режиссера Юрия Любимова. Как происходит переименовывание улиц, когда новые названия можно увидеть на картах Google и "Яндекса" и стоит ли волноваться жителям по поводу смены паспортов со старой регистраций после смены названия улицы - в материале M24.ru.

5 октября на 98-м году жизни в Москве скончался выдающийся театральный режиссер Юрий Любимов. Память маэстро театрального цеха столичные власти решили почтить переименованием одного из Проектируемых проездов с четырехзначным номером. Какого именно - пока не ясно.

Как переименовывают улицы

Казалось бы, переименование улиц - задача очень простая. Умер известный человек, имя которого нужно увековечить в названии магистрали. Но не все так просто, процесс переименования улиц невероятно трудоемок.

Прежде всего, существуют определенные ограничения. Согласно московским законам, присвоить имя известного российского или зарубежного деятеля можно только новой улице и только по прошествии десяти лет после смерти этого человека. Отменить ограничение имеют право только президент России или мэр Москвы. В исключительных случаях.

За последние несколько лет эти исключительные случаи происходили четыре раза. 2 июля прошлого года на севере столицы появилась улица Уго Чавеса. Имя покойного президента Венесуэлы, который поддерживал с Россией дружеские отношения, присвоили Проектируемому проезду №5509. А в 2004 году в Южном Бутове появилась улица, названная в память первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

По аналогичной схеме в Москве появились улицы Александра Солженицына и Галины Вишневской. Все эти случаи объединяет то, что с момента смерти людей, память которых была увековечена в названиях улиц, не прошло десяти лет.

Предложения о наименовании московских улиц могут вносить государственные власти России и Москвы, а также органы местного самоуправления и зарегистрированные в городе юридические лица. Кроме того, соответствующие предложения могут выдвигать и жители города. Для этого нужно обратиться к префектам округов или в уполномоченный орган при правительстве Москвы.

Этот орган - Комитет общественных связей столицы. Именно в его компетенции - выбор и определение названий для проектируемых проездов, которых очень много в московских промзонах и особенно, на присоединенных к городу территориях, сформировавших Троицкий и Новомосковский округа.

Мнение эксперта Мы сейчас уже не переименовываем улицы. Существует два варианта: либо улицам возвращаются исторические, дореволюционные названия, либо мы даем название проектируемым проездам. Но улиц, которым надо было бы вернуть исторические названия, в Москве уже не осталось. Что касается проектируемых проездов, то это никак не затрагивает жителей Москвы. Эти проезды находятся на окраинах города, в промышленных районах. Там находятся, как правило, складские или производственные помещения. Поэтому жителям нет никакой необходимости обращаться в различные инстанции для изменения адреса регистрации. Самая горячая пора у нас была при присоединении Новой Москвы. Это наше ноу-хау, российское, присоединить к городу такую огромную территорию. После увеличения территории у нас хватало работы - ведь в Новой Москве было огромное количество улиц Ленина, Советских и других, названия которых дублировались со столичными. В 2012 году вышло постановление правительства Москвы о переименовании улиц. Мы провели рассылку для "Почты России" и других организаций, чтобы не возникало путаницы, после чего приступили к переименованию. В настоящий момент эта работа закончена, и мы занимаемся только тем, что даем названия проектируемым проездам.

Елена Мокрова пресс-секретарь Комитета общественных связей Москвы

Как видно, москвичам беспокоиться не придется, так как переименования никак не затронут улицы в жилых кварталах, которые имеют названия. Поэтому походы за новыми паспортами из-за того, что Калининский проспект неожиданно превратился в Новый Арбат, а улица Калинина - в Воздвиженку, остались в прошлом.

У читателя может сложиться впечатление, что столичные улицы называют только в честь известных людей. Но это не так. Иногда номерным проездам просто дают более благозвучные названия, например, Подушкинский переулок, Вернисажная улица, Вишневый проезд.

Сложностей в присвоении улицам новых названий хватает. Вот, к примеру, решили дать проектируемому проезду новое название. Придумали его, получили одобрение от столичных властей, настало время вешать табличку и менять дорожные знаки, если надо. Вроде бы самая малость, но оказывается, что это целое дело.

Повесить табличку на жилом доме или промышленном строении: задача департамента ЖКХ и благоустройства столицы. Но ведь для того, чтобы что-то повесить, табличка должна существовать! Итак, Комитет общественных связей обращается в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ), те согласовывают дизайн новой таблички с Москомархитектурой, ведь существуют определенные нормативы, от которых отступать нельзя. После этого следует заказ какому-либо промышленному предприятию на изготовление необходимого количества табличек, и только после того, как этот заказ будет выполнен и коммунальщики сделают свою часть работы, москвичи и гости столицы увидят на месте Проектируемого проезда новую улицу. Например, Вишневый проезд.

Быстро ли новые названия появляются на популярных ныне картах "Яндекса"? "Карты "Яндекса" обновляются ежемесячно. Поэтому максимальный срок, который может пройти между переименованием улицы и изменением названия на карте, - это месяц", - рассказали в пресс-службе компании.

Что касается Google, то у них на внесение изменений в карты уходит примерно день.

Комментарий специалиста Мы стараемся максимально быстро реагировать на все изменения, в частности, на переименование улиц. Для получения информации мы используем большое количество источников - как внешних, так и своих собственных. Совсем недавно мы запустили в России сервис MapMaker, который позволяет пользователям самостоятельно вносить изменения на Google Картах. Первое время пользовательские правки будут проверяться только специалистами Google. Однако с течением времени некоторые пользователи, чьи правки уже неоднократно одобрялись, смогут вносить изменения прямо на карты, не ожидая проверки. Изменения в Map Maker можно увидеть очень быстро. Прошедшие модерацию (процесс обычно занимает не более дня) изменения можно сразу же найти на Google Картах, в сервисе Google Земля и на Google Картах для мобильных устройств, а также на сторонних сайтах, использующих API Google Карты. У пользователей в России есть и другая возможность оперативно вносить правки на Google Карты. Нажав на кнопку "Сообщить о проблеме" прямо на картах, вы отправляете информацию специалистам, которые после проверки внесут необходимые изменения. А если вы заметили неточность на картах с мобильного устройства, для отправки уведомления достаточно просто встряхнуть телефон и указать на ошибку.

В заключение приведем краткий список улиц, которые были переименованы в рамках программы возвращения исторических названий в 1990-1993 года. Все улицы и переулки, которые обрели дореволюционные названия перечислить невозможно, не хватит никакой статьи, но мы упомянем самые известные.

Советское название Историческое название улица Герцена Большая Никитская улица Горького Тверская и 1-я Тверская-Ямская улица (за Садовым кольцом) проспект Маршала Гречко Кутузовский проспект улица Жданова Рождественка проспект Калинина Новый Арбат улица Кирова Мясницкая улица Куйбышева Ильинка проспект Маркса Моховая, улица Охотный ряд и Театральный проезд улица Разина Варварка улица Фрунзе Знаменка улица Чернышевского Покровка



