В Москве появится улица Юрия Любимова

В Москве появится улица имени режиссера Юрия Любимова

Сергей Собянин поддержал инициативу присвоить одной из улиц Москвы имя театрального режиссера Юрия Любимова, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Считаю возможным поддержать предложение о присвоении одной из улиц Москвы имени Юрия Петровича Любимова. Мною даны соответствующие поручения по представлению предложений", - сказал мэр Москвы.

Ранее идею присвоить одной из улиц имя Любимова высказывал заммэра столицы по социальным вопросам, председатель комиссии по наименованию территориальных единиц Леонид Печатников. "Мы с Юрием Петровичем в последнее время были близки, я его хорошо знал, и очень бы хотел, чтобы одна из улиц в Москве была названа в его честь. Он этого достоин", - сказал Печатников.

Отметим, что присвоить улице имя театрального режиссера можно будет только через 10 лет. В свою очередь, министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею присвоения имени Юрия Любимова одной из московских улиц.

Скончался театральный режиссер Юрий Любимов

Помимо присвоения имени режиссера улице, в столице также рассматривается вопрос об установке памятника Юрию Любимову. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он предложил театральному сообществу самостоятельно выбрать место для установки памятника.

Напомним, Юрий Любимов скончался на 98-м году 5 октября. Он умер в Боткинской больнице, куда его доставили на прошлой неделе с диагнозом сердечная недостаточность.

Прощание с режиссером состоялось в среду, 8 октября, в театре имени Вахтангова.