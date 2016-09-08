Около 120 информационных стел с Wi-Fi установят в городе до ноября

Фото: m24.ru

В столице до ноября установят 117 информационных стел с точками доступа к Wi-Fi. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На стелах также будут изображены карты окружающей территории с остановками общественного транспорта, станциями велопроката, наземными и подземными переходами и велосипедными дорожками. Также на стендах будут отмечены театры, музеи, памятники и торговые центры. Всего разработано четыре типа стел: узкие и средние – для тротуаров, широкие – для городских площадей и круглые – для установки около входов и выходов метро.

Первые навигационные стенды появятся на Тверской улице уже в середине сентября. К ноябрю их поставят на 39 улицах. В первую очередь стелы поставят на Новом Арбате и улицах Кремлевского кольца: в Театральном проезде, на Охотном Ряду, Моховой, Боровицкой площади и Кремлевской набережной.

Стенды появятся на таких улицах, бульварах и площадях, как:

Тверская улица;

Вознесенский переулок;

Газетный переулок;

Никитский переулок;

Моховая улица;

улица Охотный Ряд;

Театральный проезд;

Кремлевская набережная;

Боровицкая площадь;

площадь Арбатские Ворота

улица Воздвиженка;

улица Знаменка;

Староваганьковский переулок;

Крестовоздвиженский переулок;

Калашный переулок;

Большой Кисловский переулок;

Романов переулок;

улица Новый Арбат;

Никитский бульвар;

Страстной бульвар;

Петровский бульвар;

Рождественский бульвар;

Сретенский бульвар;

Чистопрудный бульвар;

улица Малая Дмитровка;

Смоленская площадь;

Новинский бульвар;

Садовая-Кудринская улица;

Большая Садовая улица;

Оружейный переулок;

Садовая-Триумфальная улица;

улица Серафимовича;

улица Большая Полянка;

улица Большая Якиманка;

улица Петровские Линии;

Таганская улица;

Таганская площадь;

Гончарный проезд;

Народная улица.

Информационные стенды устанавливают в рамках программы "Моя улица".

Первые навигационные стелы уже появились на улице Мясницкая. На них расположены указатели с названиями ближайших станций и линий метро, достопримечательностей и улиц. Все они снабжены картой. Оказавшись у такой конструкции на расстоянии 15 метров, москвичи могут ловить бесплатный Wi-Fi.