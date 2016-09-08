Около 120 информационных стел с Wi-Fi установят в городе до ноября

Фото: m24.ru
В столице до ноября установят 117 информационных стел с точками доступа к Wi-Fi. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
На стелах также будут изображены карты окружающей территории с остановками общественного транспорта, станциями велопроката, наземными и подземными переходами и велосипедными дорожками. Также на стендах будут отмечены театры, музеи, памятники и торговые центры. Всего разработано четыре типа стел: узкие и средние – для тротуаров, широкие – для городских площадей и круглые – для установки около входов и выходов метро.
Первые навигационные стенды появятся на Тверской улице уже в середине сентября. К ноябрю их поставят на 39 улицах. В первую очередь стелы поставят на Новом Арбате и улицах Кремлевского кольца: в Театральном проезде, на Охотном Ряду, Моховой, Боровицкой площади и Кремлевской набережной.
Стенды появятся на таких улицах, бульварах и площадях, как:
Тверская улица;
Вознесенский переулок;
Газетный переулок;
Никитский переулок;
Моховая улица;
улица Охотный Ряд;
Театральный проезд;
Кремлевская набережная;
Боровицкая площадь;
площадь Арбатские Ворота
улица Воздвиженка;
улица Знаменка;
Староваганьковский переулок;
Крестовоздвиженский переулок;
Калашный переулок;
Большой Кисловский переулок;
Романов переулок;
улица Новый Арбат;
Никитский бульвар;
Страстной бульвар;
Петровский бульвар;
Рождественский бульвар;
Сретенский бульвар;
Чистопрудный бульвар;
улица Малая Дмитровка;
Смоленская площадь;
Новинский бульвар;
Садовая-Кудринская улица;
Большая Садовая улица;
Оружейный переулок;
Садовая-Триумфальная улица;
улица Серафимовича;
улица Большая Полянка;
улица Большая Якиманка;
улица Петровские Линии;
Таганская улица;
Таганская площадь;
Гончарный проезд;
Народная улица.
Информационные стенды устанавливают в рамках программы "Моя улица".
Первые навигационные стелы уже появились на улице Мясницкая. На них расположены указатели с названиями ближайших станций и линий метро, достопримечательностей и улиц. Все они снабжены картой. Оказавшись у такой конструкции на расстоянии 15 метров, москвичи могут ловить бесплатный Wi-Fi.
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