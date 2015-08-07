Дорожные знаки хотят устанавливать на фасадах домов

Фото: m24.ru/Роман Васильев

На фасадах домов в центре могут появиться дорожные знаки. Как сообщает ТАСС, такую возможность рассматривают специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев, знаки были бы уместны на некоторых переулках в центре города, где нет возможности разместить их на тротуаре.

"Размещение знаков на кронштейнах - один из возможных вариантов, которые рассматривают специалисты ЦОДД при установке дорожных знаков в городе. На наш взгляд, это необходимо на некоторых переулках в центре Москвы, где геометрические параметры проезжей части и тротуаров не позволяют поставить знак на тротуаре без создания помех для пешеходов", - сказал Юрьев.

По его словам, для того, чтобы установить такие знаки, необходимо получить соответствующее разрешение собственника здания. Говорить о сроках появления первых таких знаков в центры столицы, по его словам, пока преждевременно.

Как меняется транспортная ситуация в городе

Напомним, не так давно столичные власти решили провести эксперимент с "вафельной" разметкой на перекрестках, на которую нельзя заезжать при заторах. Она появилась на Велозаводской улице, на пересечении с Ленинской Слободой и Автозаводской, а также на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской улиц.

На перекрестках, где проходит эксперимент, поставят предупреждающие знаки. В ходе пилотного проекта специалисты изучат качество восприятия водителями новой разметки, а также проанализируют эффект ее влияния на безопасность движения.

Кроме того, с октября текущего года на 448 улицах в центре столицы изменится схема организации дорожного движения. Там внедрят новую комплексную схему, с которой можно ознакомиться на официальном сайте ЦОДД в разделе "Изменения организации дорожного движения".

По программе на улицах отремонтируют тротуары, утроят искусственные неровности и новые карманы. Свое расположение изменят знаки, разрешающие и запрещающие парковку.