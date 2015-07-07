315 бригад Мосводостока круглосуточно дежурят на улицах города

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В связи с дождями и неблагоприятным прогнозом погода на улицах столицы круглосуточно дежурят 315 бригад Мосводостока, около 1,3 тысячи рабочих и 275 единиц спецтехники, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

"В связи с получением неблагоприятного прогноза по осадкам на ближайшие сутки, для устранения скоплений воды на проезжей части организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад в местах вероятного скопления воды", - отметили в Мосводостоке.

Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что пока в диспетчерскую не поступало заявок о скоплении воды.

Напомним, москвичей ожидает дождливая и облачная погода всю неделю. Во вторник, 7 июля, в столицу придет циклон и в городе заметно похолодает. Ночью осадков не будет, а вот днем ожидаются ливневые дожди. Ночью столбики термометров покажут 8-13 градусов тепла, днем – до 23 градусов.

В среду, 8 июля, дожди маловероятны, ночью температура опустится до +10 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.

Четверг, 9 июля, станет самым теплым днем недели. Воздух прогреется до +27 градусов днем, а ночью столбики опустятся до 15-17 градусов. Будут идти дожди с грозами и порывистым ветром.

В пятницу, 10 июля, в город придет холодный атмосферный фронт, временами пройдет дождь. Ночью температура составит 12-17 градусов тепла, днем – до +25 градусов.

На выходных в столице пройдут дожди, температура воздуха ночью понизится до 8-13 градусов тепла, днем – до 23 градусов, что ниже климатической нормы.