Ступеньки 110 подземных переходов оборудуют подогревом

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Власти Москвы намерены оборудовать более 110 подземных переходов ступеньками с подогревом, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В 80 подземных переходах все ступеньки будут подогревать. Порядка 30 переходов в метро, все сходы и подъемы оборудуют подогреваемыми элементами", - пояснил Бирюков.

По его словам, это позволит сделать улицы Москвы в зимой более безопасными для пешеходов. Однако заммэра не уточнил даты начала работ по переоборудованию переходов.

Бирюков добавил, что для безопасности движения московские улицы по-прежнему будут обрабатывать противогололедными реагентами. В прошлом году из-за теплой зимы приблизительно 45 процентов реагентов не использовали, в этом году их закупят значительно меньше.

Напомним, в Москве появятся не только переходы с теплыми ступенями. Так, на ВДНХ представили экспериментальные образцы скамеек с подогревом.

Такие лавочки смогут нагреваться до 30 градусов, но обычно их температура будет составлять 20 градусов.

Ранее установить нагреваемые скамейки в парках предложили сами горожане в ходе опроса в сервисе "Активный гражданин".