В сети опубликовали проекты благоустройства Триумфальной площади

Фото: archsovet.msk.ru

Теперь увидеть, какой в будущем может стать Триумфальная площадь, может каждый: все конкурсные проекты по разработке архитектурной концепции ее комплексного благоустройства и перспективного развития, опубликовали на сайте Архсовета Москвы. Там можно найти проектируемые изображения Триумфальной площади, пояснительные записки, другие материалы, разработанные конкурсантами, сообщает пресс-служба Артхсовета.

Архитектурный конкурс на разработку концепции комплексного благоустройства Триумфальной вызвал огромный интерес как у профессионалов, так и у обычных горожан. Архсовет получил 127 заявок на участие в конкурсе и 44 проекта. Среди конкурсантов – проектные институты и архитектурные бюро, начинающие архитекторы, студенты.

Напомним, что 3 марта Архсовет назвал финалистов конкурса на разработку концепции нового облика Триумфальной площади. Лучшими жюри признало проекты немецкого архитектурного бюро "ST raum a", московского архитектурного BuroMoscow и бюро Wowhaus. При этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что все заявленные проекты будут доработаны.