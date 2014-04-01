Художественную подсветку включат на 901 здании столицы в этом году

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В 2014 году количество столичных зданий, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой, увеличат до 901, сообщил на заседании в правительства глава департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский.

"Самым заметным для жителей результатом работы департамента стало развитие единой светло цветовой среды. В 2013 году 372 здания оснастили архитектурно-художественной подсветкой. Всего на конец 2013 года 470 городских фасадов имеют свой ночной облик. В 2014 году планируется увеличить это число до 901", - сообщил руководитель ведомства. При этом он отметил, что в 2010 зданий с художественной подсветкой в столице не было.

Ливинский подчеркнул, что за 2013 год в Москве заменили 3,5 тысячи опор наружного освещения, более тысячи городских фонарей стали светодиодными, а 4136 пунктов питания подключены к системе управления наружным освещением.

Напомним, что в этом году художественной подсветкой планируется украсить здания на Каширском и Варшавском шоссе. Для создания архитектурной подсветки будет использовано порядка 11 тысяч ламп. Так, на Каширском шоссе планируется украсить подсветкой 97 зданий, на Варшавском - 172 строения.

Подсветка будет выполнена в тепло-белых тонах, при этом акцент будет сделан сделают на верхней части зданий. Для оформления в основном применяются современные энергоэфективные светодиодные лампы.

Кроме того, до 1 августа планируют обновить освещение в заказнике "Воробьевы горы" - там дополнительно установят 2,25 тысячи опор и реконструируют порядка 300 существующих фонарей.