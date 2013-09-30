Около 30 человек напали на склад в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 29 сентября около 30 человек в масках и шарфах на лицах ворвались на склад, расположенный на улице Южнопортовой, владение 33. Злоумышленники были вооружены неустановленными предметами. Хулиганы избили охранников и повредили два автомобиля, находящиеся на территории склада.

После нападения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Двое из трех пострадавших охранников обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемых, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Добавим, что сотрудники хозяйствующих субъектов неоднократно обращались в полицию по поводу беспорядков на территории склада.