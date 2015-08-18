За хищения на Октябрьской железной дороге задержаны почти 300 человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За первое полугодие 2015 года за хищения на объектах Октябрьской железной дороги задержаны 297 человек, сообщает пресс-служба ОЖД.

Общее количество хищений в первом полугодии составило 325 случаев, сумма похищенного составила 5,7миллиона рублей. При этом на 12,8% сократились хищения цветных металлов, на 2,5% – деталей пути, на 16,6% - черных металлов и металлолома.

Всего было возбуждено 96 уголовных дел, 45 человек привлечены к ответственности по приговорам судов.

При этом охранные службы предотвратили более 220 хищений, сумма предотвращенного ущерба составила около 3,8 миллиона рублей.

В пресс-служба ОЖД напоминают, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно и влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Так, правонарушители могут быть привлечены к ответственности по статьям "Кража", "Хулиганство", "Вандализм", "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения", а также к административной ответственности по статьям "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене" и "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования".