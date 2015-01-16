Двоих налоговиков будут судить за взятку в 3 миллиона рублей

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Столичная прокуратура направила в суд дело в отношении двоих инспекторов налоговой службы, которые за взятку в 3 миллиона рублей предлагали отказаться от проверки предприятия, передает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, экс-сотрудники ИФНС России №36 требовали деньги за непроведение выездной проверки и неинформирование правоохранителей о нарушениях. Задержать инспекторов удалось при получении денег, в настоящее время фигуранты дела находятся под стражей.

Добавим, что весной 2014 года Останкинский суд приговорил двух бывших сотрудников инспекции федеральной налоговой службы №15 к тюремным срокам за взятки - непривлечение компании к административной ответственности осужденные оценили в 15 тысяч рублей. Также один из фигурантов, проверяя ресторан, потребовал дисконтную карту заведения.

Суд назначил инспекторам в сумме почти 11 лет колонии и 1,4 миллиона рублей штрафа.