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Мигранты стали совершать в Москве меньше преступлений по сравнению с прошлым годом, сообщил на заседании Общественно-консультативного совета при УФМС по Москве начальник отдела миграционного контроля Виктор Макаров.

С начала года приезжие 13,7 тысячи раз нарушили закон в столице, причем более половины злоумышленников прибыли из регионов России – 8 тысяч. На счету иностранцев 5,1 тысячи преступлений. Как сообщает Агентство "Москва", в 2013 году эти данные были выше: 8,6 тысячи и 5,7 тысячи соответственно.

При этом чаще всего в совершении преступлений из иностранцев замечены граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Украины.

Добавим, что в столичном управлении ФМС и в МВД с января по май 2014 года составили 61,5 тысячи протоколов о нарушении миграционных законов. Кроме того, с начала года из России были выдворены 18 тысяч человек, причем около 800 – под конвоем. Дактилоскопированы были 407 тысяч человек.