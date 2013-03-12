Водителю маршрутки, высадившему ребенка в мороз, грозит уголовное дело

Водителя маршрутки накажут за оставление ребенка в опасности

Водителя маршрутки, который высадил 9-летнюю Евгению Мельникову из-за того, что у нее не было денег, грозит уголовное дело. Об этом в своем Тwitter сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

По словам Маркина, водителя могут привлечь к ответственности за оставление ребенка в опасности. "Предлагаю водителю маршрутки, в которой ехала Женя Мельникова, самому явиться в Следственный комитет, иначе все равно найдем!" - написал представитель СК в микроблоге.

Кроме того, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения девочки, несмотря на то, что она была найдена. Это было сделано, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также дать правовую оценку действиям или бездействию взрослых, от которых зависела судьба ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент установлено, что после занятий в музыкальной школе около 16.00 Евгения Мельникова села в маршрутное такси № 333, чтобы вернуться домой в Мытищи. Однако в тот день у нее не оказалось 40 рублей на проезд. Водитель маршрутки отказался ее везти и высадил на мороз. Без денег и телефона девочка пошла пешком к железнодорожной станции Лосиноостровская. Около 12 часов ночи ребенка заметил охранник, который понял, что она потерялась, и вызвал полицию.

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В рамках уголовного дела по статьям "оставление в опасности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" следователи разыскивают водителя маршрутного такси, а также опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Руководству транспортной компании будет направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших исчезновению ребенка, который при таких обстоятельствах мог стать жертвой преступления, отмечают в СКР.