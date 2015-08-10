Создана спецкомиссия по расследованию причин авиакатастрофы на Истре

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Международном авиационном комитете сформирована комиссия, которая займется расследованием авиакатастрофы в Подмосковье, сообщает пресс-служба МАК. Трагедия произошла в субботу – над Истринским водохранилищем столкнулись вертолет и гидроплан.

Столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Ранее была названа основная версия причины авиакатастрофы. По мнению специалистов столкновение могло произойти из-за ошибки пилотирования. Кого из пилотов – пока не установлено.

Спасатели обнаружили девять тел погибших. Еще одного человека разыскивают спасатели. Также было установлено, что разбившимся над Истринским водохранилищем вертолетом Robinson-44 управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров.

Водолазы ищут в Истринском водохранилище тело девятой жертвы

В числе погибших – трое детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

Гидросамолет уже подняли со дна водохранилища. По предварительным данным, оба летательных аппарата столкнулись на высоте, не превышающей 100 метров.

Стоит отметить, что Росавиация предложила ужесточить наказание за нарушения правил использования воздушного пространства. Сейчас штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч – для юридических лиц.