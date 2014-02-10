Дело о мошенничестве генерала армии Жирова отправили на доследование

Фото: ИТАР-ТАСС

СКР отправил на доследование дело о мошенничестве, фигурантом которого является генерал армии Сергей Жиров.

Как пишет "Коммерсантъ", причиной тому стало заявление другого обвиняемого – гендиректора фирмы "Рифей" Юрия Бендорша, который получил деньги за невыполненный контракт. Предприниматель сказал, что долгое оформление документов и сверхсложные условия контракта создали не Жиров с помощником, а другие высокопоставленные чиновники Минобороны, проходившие по делу свидетелями.

Напомним, бывший директор департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны Сергей Жиров вместе со своим бывшим подчиненным Юрием Соболевым заключили контракт с "Рифеем" на очистку от загрязненного грунта территории дивизии ракетных войск в Кировской области.

Однако вместо очистки залитой мазутом земли в специальной установке грунт просто вывезли за пределы части на земли сельскохозяйственного назначения.

В деле отмечается, что на выполнение контракта у фирмы была всего пара недель, и предприниматель для начала вывез большую часть земли с территории дивизии, а только потом занялся ее переработкой.

Следствие посчитало, что Бендорш не только не очистил мазутное озеро, но и испортил вывезенной землей другую территорию. Офицеры же, по версии СКР, рассчитывая получить от коммерсанта "откат", оплатили до конца не выполненные им очистные работы, перечислив 57 миллионов рублей "Рифею".