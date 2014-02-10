Форма поиска по сайту

10 февраля 2014, 09:37

Происшествия

Дело о мошенничестве генерала армии Жирова отправили на доследование

Фото: ИТАР-ТАСС

СКР отправил на доследование дело о мошенничестве, фигурантом которого является генерал армии Сергей Жиров.

Как пишет "Коммерсантъ", причиной тому стало заявление другого обвиняемого – гендиректора фирмы "Рифей" Юрия Бендорша, который получил деньги за невыполненный контракт. Предприниматель сказал, что долгое оформление документов и сверхсложные условия контракта создали не Жиров с помощником, а другие высокопоставленные чиновники Минобороны, проходившие по делу свидетелями.

Напомним, бывший директор департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны Сергей Жиров вместе со своим бывшим подчиненным Юрием Соболевым заключили контракт с "Рифеем" на очистку от загрязненного грунта территории дивизии ракетных войск в Кировской области.

Однако вместо очистки залитой мазутом земли в специальной установке грунт просто вывезли за пределы части на земли сельскохозяйственного назначения.

В деле отмечается, что на выполнение контракта у фирмы была всего пара недель, и предприниматель для начала вывез большую часть земли с территории дивизии, а только потом занялся ее переработкой.

Следствие посчитало, что Бендорш не только не очистил мазутное озеро, но и испортил вывезенной землей другую территорию. Офицеры же, по версии СКР, рассчитывая получить от коммерсанта "откат", оплатили до конца не выполненные им очистные работы, перечислив 57 миллионов рублей "Рифею".

уголовные дела расследования мошенничества свежая пресса Сергей Жиров

Главное

