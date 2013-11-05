Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября 2013, 10:28

Происшествия

Экс-директор энергокомпании стал фигурантом дела на 1 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "МРСК Центра" – одной из крупнейших российских сетевых энергокомпаний. Евгений Макаров подозревается в злоупотреблении полномочиями на миллиард рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", экс-директор предприятия с 2004 по 2010 год в целях личного обогащения заключил ряд невыгодных для фирмы аутсорсинговых договоров, что нанесло весомый ущерб "МРСК Центра".

Согласно материалам уголовного дела, Макаров уволил из территориальных филиалов МРСК Центра переводом в компанию "КорСсис", владельцем которой является его жена, более тысячи IT-специалистов. Увольнение носило фиктивный характер - все сотрудники остались на своих рабочих местах, но формально перестали быть специалистами энергокомпании.

При этом ОАО "МРСК Центра" не могло выполнять свои обязательства перед потребителями без заключения невыгодных договоров с "КорСсис". При этом Макаров попытался замести следы совершенного им преступления, за несколько недель до увольнения одним приказом вернув на работу в компанию всех ранее уволенных IT-специалистов и прекратив действия договоров с "КорСсис".

В правоохранительных органах не исключают, что фигурантами дела могут быть и другие экс-руководители энергокомпании, и в связи с этим Следственный комитет совместно с ФСБ провел обыски в квартирах и домах бывшего замгендиректора компании, бывших директоров некоторых филиалов и экс-главы компании "КорСсис".

Сам же Макаров считает, что дело против него "заказное", и нынешним руководителям "не хочется отвечать за плачевные результаты текущей деятельности компании". Бывший глава фирмы же находится за границей "на лечении".

Другие материалы газеты "Коммерсантъ"

уголовные дела энергетика расследования свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика