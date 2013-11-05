Экс-директор энергокомпании стал фигурантом дела на 1 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "МРСК Центра" – одной из крупнейших российских сетевых энергокомпаний. Евгений Макаров подозревается в злоупотреблении полномочиями на миллиард рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", экс-директор предприятия с 2004 по 2010 год в целях личного обогащения заключил ряд невыгодных для фирмы аутсорсинговых договоров, что нанесло весомый ущерб "МРСК Центра".

Согласно материалам уголовного дела, Макаров уволил из территориальных филиалов МРСК Центра переводом в компанию "КорСсис", владельцем которой является его жена, более тысячи IT-специалистов. Увольнение носило фиктивный характер - все сотрудники остались на своих рабочих местах, но формально перестали быть специалистами энергокомпании.

При этом ОАО "МРСК Центра" не могло выполнять свои обязательства перед потребителями без заключения невыгодных договоров с "КорСсис". При этом Макаров попытался замести следы совершенного им преступления, за несколько недель до увольнения одним приказом вернув на работу в компанию всех ранее уволенных IT-специалистов и прекратив действия договоров с "КорСсис".

В правоохранительных органах не исключают, что фигурантами дела могут быть и другие экс-руководители энергокомпании, и в связи с этим Следственный комитет совместно с ФСБ провел обыски в квартирах и домах бывшего замгендиректора компании, бывших директоров некоторых филиалов и экс-главы компании "КорСсис".

Сам же Макаров считает, что дело против него "заказное", и нынешним руководителям "не хочется отвечать за плачевные результаты текущей деятельности компании". Бывший глава фирмы же находится за границей "на лечении".

