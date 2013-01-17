Педагоги школьных кино-факультативов пройдут подготовку во ВГИКе

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Для учителей, которые будут обучать школьников на факультативе "100 лучших фильмов", планируют проводить специальные подготовительные курсы во ВГИКе и других культурных вузах.

Преподаватели освоят современные методики и изучат материалы, подготовленные экспертами киноиндустрии.

Как подчеркнул глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов, работа со списком лучших отечественных фильмов, рекомендованных к показам в школах, только началась. По каждой картине проведут экспертное обсуждение. При этом заключения специалистов по тому, как использовать ту или иную картину, будут готовы к началу нового учебного года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Посещение факультативов планируют сделать свободным, по желанию школьников. Учеников не будут экзаменовать по пройденному кино-материалу.

Список из 100 фильмов министерство культуры передаст в Минобрнауки для выработки единого формата внедрения факультатива в школах.

Напомним, что российским школьникам предложили, например, посмотреть картины "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Белое солнце пустыни" Владимира Мотыля, "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова, "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая, "Ежик в тумане" Сергея Эйзенштейна, "Судьба человека" Сергея Бондарчука.

При отборе картин учитывалось участников общедоступного голосования на сайте Минкультуры. Что касается зарубежных картин, то их пока не планируют включать в программы факультативов.