В Японии создали лекарство, вылечивающее грипп за день

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Японские ученые создали лекарство, которое может вылечить от гриппа за один день, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сообщается, что средство прошло первые клинические испытания и показало эффективность.

В отличие от других антивирусных препаратов, медикамент предотвращает распространение вируса гриппа и убивает его.

Второе экспериментальное применение лекарства запланировано на ноябрь, так как в этот месяц в стране резко возрастает число заболевших. В дальнейшем оно поступит в продажу.

Ранее m24.ru сообщало, что прививки от гриппа по состоянию на конец октября сделали 2,9 миллиона москвичей. Это составляет почти четверть населения города.

Почти треть от числа всех вакцинировавшихся составляют дети – 900 тысяч человек.

Врачи утверждают, что затягивать с прививкой не стоит, поскольку организм может не успеть выработать иммунитет и тогда вакцина попросту не поможет. Грипп и ОРВИ опасны осложнениями, добавляют медики. Только за прошедший год от них погибло более четырех тысяч россиян.

С начала кампании по вакцинации, стартовавшей в сентябре, прививку от гриппа сделали более 10 миллионов россиян: около 5 миллионов детей и столько же взрослых.