КНДР провела учения по уничтожению американских авианосцев

Фото: Zuma/ТАСС/Kcna

Военно-воздушные силы КНДР провели смотр боевых полетов для отработки ударов по американским авианосцам. Учения прошли в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Командующий ВВС Корейской народной армии Ким Гван Хека назвал смотр "значимым испытанием" по "уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев". Учения призваны "еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины".

Ким Чен Ын остался доволен смотром полетов авиации и распорядился укреплять боеспособность ВВС страны.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, они не подписали мирное соглашение после конфликта 1950–1953 годов. Все последующие попытки Пхеньяна заключить договор о мире были отвергнуты Вашингтоном.

Отношения двух стран обострились, когда КНДР начала ядерные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. США направили в Японское море атомный авианосец "Карл Винсон", а затем в японском порту Йокосука был завершен ремонт еще одного авианосца "Рональд Рейган".