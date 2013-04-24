Концепция единого учебника истории должна быть разработана к декабрю

"Задача учебников истории - говорить правду"

Концепция единого учебника истории должна быть разработана до декабря. Разработать образовательный курс за 7 месяцев правительству поручил Владимир Путин.

Какую концепцию разработает кабмин, станет известно в конце года. Сейчас же можно сказать, что учебник истории должен в первую очередь быть правдивым, рассказал в эфире "Москва FM" историк, член Общественной палаты Николай Сванидзе.

"История состоит из фактов. Факты либо таковы, каковы они были, либо это ложь. Интерпретации могут быть самые разные. Задача гуманитарных предметов – говорить правду и приучить учеников думать, анализировать и сопоставлять", - подчеркнул Сванидзе.

Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте президента РФ, ответственным за разработку единого учебника истории назначен глава правительства Дмитрий Медведев.