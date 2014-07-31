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Происшествия

31 июля 2014, 09:56

В Пушкине пройдут слушания по делу об убийстве болельщика Сафьянникова

убийства суды слушания Жахонгир Ахмедов Леонид Сафьянников

Фото: ИТАР-ТАСС

Пушкинский горсуд Московской области 31 июля проведет предварительные слушания по делу об убийстве футбольного фаната Леонида Сафьянникова.

Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на 14.30. Обвиняемым по делу проходит уроженец Узбекистана Жахонгир Ахмедов, в отношении него было заведено дело по статьям "Угон", "Умышленное уничтожение имущества" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Напомним, вечером 13 мая в Московской области у въезда на рынок около железнодорожной станции "Пушкино" произошел конфликт между Ахмедовым и жителем Пушкина Сафьянниковым. По предварительной информации, Ахмедов ударил Сафьянникова по голове, от чего потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. В последующем он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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Ахмедов сел в BMW погибшего, на котором тот приехал к рынку, и, проехав 20 метров, врезался в столб, чтобы сымитировать аварию.

Обвиняемый пытался скрыться на родине, но представители диаспоры убедили его вернуться в Россию. Ахмедов был задержан 16 мая в аэропорту Домодедово.

Убийство болельщика вызвало беспорядки в городе. 15 мая жители района собрались в память о Сафьянникове, в результате начались погромы, в ходе которых было задержаны около 40 человек. На них составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили домой. В Пушкине после инцидента был закрыт рынок, где убили болельщика. ФМС выявила там около 140 нелегальных мигрантов, их готовят к депортации.

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