30 июля 2015, 13:16

Происшествия

Всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова признали вменяемыми

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова признали вменяемыми, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката потерпевшей, жены политика Жанны, Вадима Прохорова.

Защитник отметил, что обвиняемые прошли амбулаторную психическую экспертизу, комплексную им не назначали. По словам Прохорова, ранее в ряде СМИ появилась информация о биологической экспертизе, которая, по его словам, не соответствует действительности.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Сюжет: Убийство Бориса Немцова
убийства следствие Борис Немцов экспертизы

