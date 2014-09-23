Задержаны двое подозреваемых в убийствах водителей на трассе "Дон" - СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Оперативники задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии убийств на подмосковных трассах. Участники так называемой "банды ГТА" расстреливали водителей, после чего сразу же скрывались в лесу, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемые дают показания в отделе полиции, их проверяют на причастность к убийствам водителей на трассе "Дон", сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительной информации, в 5.30 правоохранители остановили на МКАД автомобиль, номера которого частично совпадают с машиной, объявленной в розыск по делу "банды ГТА". В багажнике транспортного средства обнаружили травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами и арбалет, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин отказался комментировать эту информацию. Позже появилась информация со ссылкой на официального представителя МВД России Андрея Пилипчука, который не подтвердил задержание и сказал, что "работа по поиску предполагаемых преступников продолжается".

Серия убийств водителей, которая началась в мае этого года на трассе "Дон", вызвала огромный резонанс в обществе. Преступники действовали настолько неожиданно и нелогично, что нет даже точной информации о количестве совершенных убийств. В СМИ звучали разные цифры - от трех-четырех преступлений до нескольких десятков.

Представители силовых ведомств неофициально подтверждали, что идет расследование нескольких убийств на трассе "Дон" и других подмосковных дорогах.

Трудности у правоохранителей возникли и с определением мотивов преступления. В Сети появлялись сообщения, что участники "банды ГТА", расстреляв водителей, скрывались с места преступления, не тронув деньги и ценные вещи, оставшиеся у жертв.

По данным следствия, 3 мая на 84-м километре трассы М-4 "Дон" был найден автомобиль KIA Ceed, возле которого лежали тела застреленных мужчины и женщины. У самой машины было повреждено колесо.

В июле на 45-м километре трассы М-4 застрелили 53-летнего водителя – уроженца Тульской области. Колесо его машины также было повреждено.

Третье похожее преступление произошло на обочине Малого бетонного кольца в районе деревни Фоминское. Тело нашли 18 августа. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Кроме того, преступники, орудующие на дорогах Подмосковья, могут быть причастны и к убийству, совершенному в 2013 году. Баллистическая экспертиза показала, что четверо рабочих, расстрелянных тогда на трассе "Дон", и жертвы 2014 года убиты из одного оружия.