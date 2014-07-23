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Происшествия

23 июля 2014, 15:57

Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Бирюлеве

убийства криминал задержания подозреваемые

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранительные органы столицы задержали подозреваемого в убийстве ребенка в районе Бирюлево Западное - отчима девочки, сообщили M24.ru в пресс-службе главка московской полиции.

Мужчина скрывался от правосудия, но его местонахождение довольно быстро удалось установить.

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Напомним, тело двухлетнего ребенка было обнаружено накануне в квартире одного из домов по Харьковской улице. Удар убитой был нанесен тяжелым предметом. Мать девочки нашли в соседней комнате - она была избита и получила несколько ножевых ранений.

По словам местных жителей, девочку ударили молотком по голове, а мать - ножом. За жизнь женщины борются врачи, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемым по нему проходит гражданский муж женщины и отчим убитой девочки - уроженец Орловской области Дмитрий Мартынов.

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