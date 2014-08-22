Убийцы водителей в Подмосковье могут быть причастны к смерти еще четырех человек

Убийства водителей на трассе "Дон" совершала одна и та же банда

Преступники, орудующие на дорогах Подмосковья, могут быть причастны и к убийству, совершенному в 2013 году. Баллистическая экспертиза показала, что четверо рабочих, расстрелянных тогда на трассе "Дон", и жертвы 2014 года убиты из одного оружия, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время правоохранители расследуют серию убийств автомобилистов на дорогах Московской области. Преступления совершены одним и тем же способом в течение последних месяцев. Преступники подкидывали на дорогу шипы, затем, когда машина останавливалась, водителей расстреливали.

По данным следователей, 3 мая на 84-м километре трассы М-4 "Дон" был найден автомобиль KIA Ceed, возле которого лежали тела застреленных мужчины и женщины. У самой машины было повреждено колесо.



В июле на 45-м километре трассы М-4 застрелили 53-летнего водителя – уроженца Тульской области. Колесо его машины также было повреждено.

Третье похожее преступление произошло на обочине Малого бетонного кольца в районе деревни Фоминское. Тело нашли 18 августа. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что во всех случаях убийцы не взяли с места преступления ценные вещи своих жертв.