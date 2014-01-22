Возбуждено уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Королеве

Фото: ИТАР-ТАСС

В Королеве возбуждено уголовное дело по факту убийства столичного бизнесмена, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел 22 января около часа дня в момент, когда мужчина ехал в Москву из Щелковского района области через Королев. Машина предпринимателя остановилась на пешеходном переходе, и в этот момент началась стрельба.

Коммерсант находился на переднем пассажирском сиденье, в него выстрелили 27 раз.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Обнаружены и изъяты гильзы и пули от автомата "Калашникова" 545 калибра", - говорится в сообщении.

Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе и связанные с предпринимательской деятельностью мужчины.

По некоторым данным, убитым оказался 49-летний Александр Минеев - бывший владелец сети магазинов бытовой техники "Партия", а ныне глава ООО "Евразия", занимающейся торговлей и арендой недвижимости, передает "Интерфакс".