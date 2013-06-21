Форма поиска по сайту

21 июня 2013, 13:51

Происшествия

В убийстве стилиста Любащенко подозревают приезжего из Таджикистана

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные следователи установили подозреваемого в убийстве стилиста Дмитрия Любащенко. Им оказался 21-летний уроженец Таджикистана.

При личном досмотре у него обнаружили пропавший сотовый телефон стилиста, сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Напомним, тело 39-летнего Дмитрия Любащенко с ножевым ранением в области груди было обнаружено днем 4 июня в его квартире на Симоновском валу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

