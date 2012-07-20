По делу о покушении на муфтия Татарстана задержаны 5 человек

Пятый подозреваемый по делу о покушении на муфтия Татарстана и убийству его коллеги задержан сегодня, сообщили в Следственном комитете. Ранее по этому делу были задержаны четыре человека, в том числе председатель совета директоров компании "Идель-Хадж" Рустем Гатауллин и руководитель прихода "Вакф" Мурат Галлеев.

Накануне утром при взрыве автомобиля в Казани был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов, а еще одни высокопоставленный сотрудник духовного управления мусульман республики, начальник учебного отдела организации Валиулла Якупов был застрелен у своего дома.

По версии следствия, основной мотив обоих преступлений - профессиональная деятельность потерпевших, в том числе "их идеологические разногласия с оппонентами". Так, после избрания Файзова главным муфтием Татарстана он занял жесткую позицию по отношению к организациям, проповедующим радикальные течения ислама. Кроме того, он взял на контроль движение денег организации "Идель-Хадж" - одного из ведущих хадж-операторов России, и на этой почве у муфтия произошел конфликт с руководителем этой компании, который угрожал Файзову.

Следственный комитет объединил оба эпизода в одно производство и возбудил уголовное дело по статьям "теракт", "убийство" и "покушение на убийство".

В настоящий момент следователи ведут допросы задержанных, проводятся следственно-оперативные мероприятия.