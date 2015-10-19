Обвиняемый в убийстве двоих детей употреблял спайс в день трагедии – СК

Обвиняемый в убийстве двоих детей употреблял спайс в день трагедии

Обвиняемый в убийстве своих двоих детей в Подольске признался, что употреблял спайс в день трагедии. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

В настоящий момент мужчину допрашивают. Как сообщили следователи, образцы крови обвиняемого направлены на новое исследование, передает телеканал "Москва 24".

"На допросе следователю ГСУ СК России по Московской области обвиняемый сообщил, что якобы запланировал это убийство еще неделю назад, поскольку в семье возникли материальные трудности. Также он планировал покончить жизнь самоубийством", – добавили в СК.

Напомним, накануне в Подольске был задержан 30-летний мужчина. По данным следствия, находясь в квартире вместе с семьей, он причинил своему 4-летнему сыну и 9-месячной дочке множественные ножевые ранения, повлекшие их смерть на месте. После чего он также ранил свою супругу.

С полученными травмами женщина была госпитализирована в больницу, где в настоящее время продолжает находиться. Она же, как сообщается, и вызвала полицию.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью" и "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью".

В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.