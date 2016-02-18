Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2016, 19:00

Происшествия

Заказчик убийства и киллер получили 32 года колонии на двоих

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Двое обвиняемых в заказном убийстве получили длительные сроки в колонии строгого режима. Следствию удалось полностью изобличить и заказчика, и исполнителя преступления, сообщает СК по Москве.

Речь идет об Обиде Абдрахимове и Баходире Сайдуллаеве. Было установлено, что последний узнал о том, что его жена изменяет с неким Хасановым. В начале сентября 2014 года Сайдуллаев предложил своему знакомому Абдрахимову убить Хасанова за 10 тысяч долларов. Тот согласился.

В начале октября того же года исполнитель убил Хасанова ножом в автомобиле.

Заказные убийства раскрываются довольно плохо, но в этом случае правоохранительным органам удалось быстро выйти на след преступников. Личности подозреваемых были установлены и вскоре Абдрахимов и Сайдуллаев уже давали первые показания.

Первый из них признался в том, что совершил убийство по просьбе заказчика и полностью "сдал" Сайдуллаева. В результате суд приговорил заказчика к 17 годам лишения свободы, Абдрахимов проведет в колонии 15,5 лет.

Сайты по теме


убийства криминал суды приговоры заказные убийства

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика