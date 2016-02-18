Заказчик убийства и киллер получили 32 года колонии на двоих

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Двое обвиняемых в заказном убийстве получили длительные сроки в колонии строгого режима. Следствию удалось полностью изобличить и заказчика, и исполнителя преступления, сообщает СК по Москве.

Речь идет об Обиде Абдрахимове и Баходире Сайдуллаеве. Было установлено, что последний узнал о том, что его жена изменяет с неким Хасановым. В начале сентября 2014 года Сайдуллаев предложил своему знакомому Абдрахимову убить Хасанова за 10 тысяч долларов. Тот согласился.

В начале октября того же года исполнитель убил Хасанова ножом в автомобиле.

Заказные убийства раскрываются довольно плохо, но в этом случае правоохранительным органам удалось быстро выйти на след преступников. Личности подозреваемых были установлены и вскоре Абдрахимов и Сайдуллаев уже давали первые показания.

Первый из них признался в том, что совершил убийство по просьбе заказчика и полностью "сдал" Сайдуллаева. В результате суд приговорил заказчика к 17 годам лишения свободы, Абдрахимов проведет в колонии 15,5 лет.