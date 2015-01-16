Задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек в Пушкинском районе

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве четырех человек в Пушкинском районе, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

29 декабря 2014 года вечером после тушения пожара в доме в поселке Правдинский Пушкинского района обнаружены тела четырех человек с ножевыми ранениями.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое мужчин - знакомые потерпевших.

Предварительно установлено, что компания из семи человек распивала спиртные напитки в одном из домов поселка Правдинский. Между одним из подозреваемых и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту удары ножом.

В дальнейшем он предложил своему подельнику с целью сокрытия совершенного преступления, совершить убийство остальных присутствующих в доме, после чего облить дом ацетоном и поджечь. В результате так они и сделали. Однако одну из находившихся в помещении женщин мужчины оставили в живых и отпустили.

После совершенного преступления, один из подозреваемых скрылся на автомобиле такси в Саратовскую область, где спустя несколько дней был задержан. Второй подозреваемый скрывался на территории Московской области. В настоящее время он также задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.