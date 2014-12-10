В подмосковном Лыткарино застрелили бизнесмена

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В подмосковном поселке Лыткарино в среду вечером был застрелен местный бизнесмен, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предпринимателя расстреляли на выходе из сауны, он скончался от трех огнестрельных ранений в голову. По словам источника, убийство, вероятнее всего, носит заказной характер.

При убитом остался кошелек с крупной суммой денег, а также дорогие часы и ювелирные украшения.

Стоит отметить, что по данным ТАСС, застреленный мужчина был криминальным авторитетом. Кроме того сообщается, что стрелявший скрылся с места происшествия на иномарке.