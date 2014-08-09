В Кашире задержали подростка, убившего товарища

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В Кашире 13-летний подросток убил своего товарища, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

По версии следствия, вечером 8 августа школьники гуляли в одной компании, а когда остались вдвоем, то поссорились, и в результате подозреваемый ударил оппонента осколком стекла в горло.

Тело мальчика нашли в лесу утром 9 августа. Позже задержали и предполагаемого виновника. По его словам, в тот вечер он выпил банку алкогольного коктейля. Подросток уже написал явку с повинной.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.