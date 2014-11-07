Форма поиска по сайту

07 ноября 2014, 14:48

Происшествия

По факту гибели замначальника столичного УФМС возбудили уголовное дело

Фото ТАСС/Валерий Бушухин

По факту гибели заместителя начальника московского УФМС России Николая Азарова возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Якутии.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, Азаров получил смертельное ранение на охоте в Якутии. По предварительным данным, его друг, руководитель строительной фирмы Армен Закарян, случайно выстрелил из ружья в салоне автомобиля.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

убийства следствие охота СКР УФМС

