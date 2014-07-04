Четверо подельников предстанут перед судом за убийство мужчины

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В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин и одной девушки, обвиняемых в убийстве и разбойном нападении, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием было установлено, что в июле прошлого года подозреваемые совершили разбойное нападение на незнакомого мужчину в целях хищения его автомобиля. Для этого они заранее разработали план совместных преступных действий и распределили между собой роли.

14 июля 2013 года девушка во время переписки на сайте знакомств под предлогом вступления в интимные отношения познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. В этот же день он приехал на автомобиле марки Chevrolet Cruze по указанному в сообщении адресу.

Когда мужчина прибыл на место, девушка провела его в дом своих подельников. Один из них приставил к груди потерпевшего пистолет, после чего мужчине связали руки и ноги и, обыскав карманы, забрали мобильным телефон, деньги и ключи от автомобиля.

Затем в рот потерпевшего злоумышленники поместили кляп, обмотали вокруг лица липкой лентой, надели на его голову наволочку от постельного белья, после чего поместили в багажное отделение автомобиля и вывезли в безлюдное место. Там они избили мужчину, после чего задушили. В целях сокрытия тела переместили его в овраг, закидав ветками.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.