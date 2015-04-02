При захвате университета в Кении погибли 70 человек

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В результате нападения на университет Кении погибли 70 студентов, еще около 80 были ранены. Захват в кенийском городе Гарисса организовала сомалийская группировка "Аш-Шабаб", передает агентство France-Presse.

Сообщается, что спецслужбы Кении ликвидировали двух террористов. В свою очередь в центре по ликвидации последствий катастроф Кении сообщили, что спецслужбы спасли более 500 студентов, которые были взяты в заложники при нападении.

Кроме того, власти решили ввести комендантский час в четырех округах на границе с Сомали: в Тане, Гариссе, Ваджире и Мандере. Комендантский час будет действовать с 18.30 до 6.30 до 16 апреля.

Власти также объявили вознаграждение в 215 тысяч долларов за информацию о Мохамеде Мохамуде, которого считают главным подозреваемым в совершении преступления. По информации СМИ, террористы разделили студентов по религиозной принадлежности и отпустили 15 мусульман.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" возникла в 2004 году в Сомали. Ее члены добивалась утверждения в Сомали власти шариата. В июне 2006 года боевики захватили столицу Сомали – Могадишо и были выбиты оттуда совместными силами эфиопских войск и вооруженных отрядов правительства.

В 2008 году группировка была включена госдепартаментом США в список иностранных террористических организаций. В 2010 году "Аш-Шабаб" присоединилась к "Аль-Каиде" для ведения "глобального джихада". На счету группировки несколько терактов и убийств. По данным ООН, в организацию входят коло 5 тысяч вооруженных бойцов.