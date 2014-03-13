Теннисист Михаил Южный снялся с турнира в Майами

Михаил Южный. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Михаил Южный снялся с теннисного турнира в Майами. Вместо него приглашен украинец Сергей Стаховский, сообщает "Р-Спорт".

Причина отказа Южного от участия в состязаниях пока неизвестна.

Отметим, что спортсмен также снялся с соревнований в Индиан-Уэллсе, причем сделал это уже после опубликования турнирной сетки.

За свою карьеру Южный выиграл 19 турниров, проходивших под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, причем десять побед одержал в одиночном разряде.