Генпрокуратура РФ предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура России предложила считать публикации в соцсетях, мессенджерах, а также на интернет-ресурсах поводами для прокурорских проверок. Об этом говорится в проекте приказа, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме прочего, поводом для проверок станут и иные источники, включая материалы уголовных, гражданских, административных и арбитражных дел, акты ревизий, проверок органов госнадзора, статистические данные и другое.

При этом органы прокуратуры уже организовывают проверки по фактам, размещенным в Сети. Так, ранее подмосковная прокуратура анонсировала проверку возможной антисанитарии, якобы выявленной на территории кондитерского предприятия в Можайске.

Утверждалось, что продукты в цехах хранятся на полу в нарушенной упаковке, оборудование и рабочие поверхности загрязнены, а емкости с начинками открыты.

