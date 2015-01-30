Число туроператоров по внутреннему туризму в России увеличилось на 8%

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В 2014 году количество российских туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 8% - до 2,6 тысяч, сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

При этом в 2014 году произошло существенное снижение числа туроператоров по международному въездному и выездному туризму: с 2,2 тысяч до 1,7 тысяч компаний, то есть на 24,6 процента. Общее количество туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре, сократилось в 2014 году на 7,2 процента по сравнению с 2013 годом, составив 4 тысячи 275 единиц.

Глава Ростуризма Олег Сафонов накануне рассказал в интервью МИА "Россия сегодня", что в связи с непростой экономической ситуацией доля внутреннего туризма увеличилась на 30-40 процентов. "Это отчасти связано и с подорожанием выездного туризма, наши граждане стали больше путешествовать по своей стране. Кстати, немаловажную роль сыграл и возросший уровень патриотизма наших граждан", – отметил глава ведомства.

По словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича, ситуация на туристическом рынке сейчас достаточно плачевная в связи с существенным снижением количества путешествующих за рубеж из-за роста цен на заграничные поездки. "Поездки по России становятся дешевле по отношению к поездкам за рубеж, однако сами по себе они не дешевеют. То есть внутренний туризм развивается вынужденно", - рассказал m24.ru эксперт.

Владимир Канторович отметил, что среди внутрироссийских направлений рост наблюдается, в первую очередь, в Краснодарском крае и Крыму. "Людям нужно теплое море и солнце", - пояснил он. Кроме того, по словам первого вице-президента АТОР, текущей зимой существенно вырос туристический поток в Казань благодаря грамотной политике и мощному продвижению.

Как развивается туризм в Москве

Москва в последнее время переживает снижение цен и загрузки в гостиницах, однако роста внутреннего и иностранного турпотока в столице пока не наблюдается, говорит Владимир Канторович. По его словам, городу необходимы грамотное продвижение и организация чартерных рейсов из регионов.

Первый вице-президент АТОР также сообщил, что дальнейшее изменение соотношения туроператоров внутреннего и международного туризма зависит от ряда факторов, в частности изменения курса рубля по отношению к доллару и евро, а также от того, в каком виде будут приняты поправки к туристическому законодательству. "В нынешнем виде они маловыполнимы для большинства туроператоров", - отметил эксперт.

Напомним, у Москвы недавно появилась туристическая символика и слоган - "Не просто город". Новая туристическая символика Москвы будет использоваться на выставках и других имиджевых мероприятиях.