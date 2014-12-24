Пассажиров обанкротившихся авиакомпаний перевезут за госсчет

Пассажиров обанкротившихся авиакомпаний перевезут за государственный счет

С 2015 года пассажиров обанкротившихся авиакомпаний перевезут за государственный счет, сообщает телеканал "Москва 24".

В бюджете уже зарезервированы средства под это, однако точная сумма "спасательного" фонда неизвестна.

По данным экспертов, в последнее время был зафиксирован спад перевозок на международных и внутренних рейсах, поэтому дополнительную страховку посчитали необходимой мерой.

Добавим, что в настоящее время эвакуацией туристов занимается ассоциация "Турпомощь". В ее бюджет поступают взносы от туроператоров, а когда фирма объявляет о приостановке своей деятельности, ее клиентов вывозят за счет ассоциации.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Минтранса Максимом Соколовым сообщал о том, что застрявших за границей туристов может вывозить МЧС.

Кроме того, в Госдуму внесен закон, обязывающий турфирмы своевременно уведомлять клиентов об оплате отелей и билетов.

В договоре будут прописаны сроки, в которые организация проинформирует клиента об оплате его поездки. Кроме того, несоблюдение сроков будет считаться существенным нарушением договора, что позволит его расторгнуть.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", 8 декабря - "Истанбул тревел", а 22 декабря - "Эрцог".