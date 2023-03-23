Юрист рассказал, как россиянам вернуть деньги за авиабилеты по ваучерам

Общественники попросили Минтранс РФ решить проблему с ваучерами, которые выдавали пассажирам в 2020 году за отмененные на фоне пандемии авиарейсы. Срок действия сертификатов подходит к концу этой весной. Таким образом, пассажиры получат право на возврат денег за билеты с процентами. Однако у авиакомпаний не хватает средств, чтобы выплатить компенсации всем. Рассказываем подробности и разбираемся, что делать гражданам в сложившейся ситуации.



Закрыть вопрос по билетам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Общероссийское объединение пассажиров направило в Минтранс РФ письмо, в котором просит решить проблему с ваучерами. Их можно было получить у авиакомпаний вместо возврата денег за отмененные на фоне пандемии рейсы. Общественники напомнили, что в утвержденном правительством в 2020 году постановлении оговаривается срок действия таких сертификатов. Он составляет три года.

За это время пассажиры при помощи ваучера имели право получить новый билет на любое направление с учетом потраченных ими ранее денег. Кроме того, оплатить сертификатом другие услуги перевозчика. Согласно постановлению, если клиент так и не воспользовался ваучером, то авиакомпания по прошествии трех лет обязана вернуть ему средства с процентами по ставке Центробанка.

В Общероссийском объединении пассажиров отметили, что у перевозчиков сейчас нет денег для "полного закрытия вопроса по всем билетам". Таким образом, граждане сталкиваются с проблемой.





из телеграм-канала главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова Пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут расходовать ваучер на покупку билетов, так как срок ваучера истек и по закону авиакомпании должны вернуть деньги.

В связи с этим общественники считают необходимым предусмотреть альтернативные варианты решения сложившейся ситуации на выбор пассажиров. Первый предполагает адресную помощь перевозчикам, чтобы они смогли вернуть гражданам деньги. Второй вариант – продлить действие сертификатов. Однако для этого требуется внести правки в постановление правительства, обратили внимание общественники.



"Имеют полное право требовать возврата"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал Москве 24, что по окончании срока действия ваучера пассажиры имеют право требовать возврата средств за авиабилет.





Эдуард Шалоносов юрист в сфере туризма Для начала имеет смысл связаться с авиакомпанией. Если она отказывается компенсировать стоимость билета или начинает затягивать возврат, можно пригрозить судом. Чтобы показать серьезность намерений, я бы рекомендовал составить исковое заявление и направить его перевозчику.

Если договориться по-хорошему не удалось, стоит обратиться в суд, советует юрист. При этом ответчиком должна стать компания, продавшая услугу. "Если билет реализовал авиаперевозчик, требуйте денег с него. Если покупали комплексный туристический продукт у туроператора, обращаемся в суд с иском к туроператору", – пояснил Эдуард Шалоносов.

По его словам, несмотря на то что постановление правительства четко ограничивает срок действия ваучеров тремя годами, при разбирательствах через суд у пассажиров больше шансов вернуть деньги.

