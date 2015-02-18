Египет может продлить отмену визового сбора для россиян

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Египетские власти рассматривают возможность продления режима отмены визового сбора для туристов из России на летний период. Об этом заявил журналистам представитель министерства туризма Египта Мухаммед Салем, сообщает МИА "Россия сегодня".

"В настоящее время ведутся активные переговоры с тем, чтобы продлить эту практику на более длительный срок, возможно на летний сезон", - сказал Салем.

Россиян освободили от визового сбора в размере 25 долларов, который взимался по прибытии в страну, с 15 января до 30 апреля 2015 года. Такое решение было принято в связи с падением туристического потока из России на фоне ослабления рубля: в последние два месяца количество россиян, отдыхающих на красноморских курортах, снизилось на 50 процентов.

Представитель министерства также отметил, что во многих магазинах Египта россияне могут расплачиваться рублями уже сейчас, хотя вопрос о переходе на взаиморасчеты в рублях официально еще не решен. Отметим, что в ряде магазинов Египта, в частности в курортных зонах, возможность расплачиваться рублями появилась давно.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" заявил, что страны работают над организацией расчетов в двусторонней торговле в национальных валютах, то есть в рублях и египетских фунтах в обход доллара.

Российский рынок является важнейшим для туристической отрасли Египта. В 2014 году страну посетили 3 миллиона туристов из России - на 20% больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство соотечественников (97%) прибыли на курорты Красного моря на чартерных рейсах – через турфирмы. В среднем, по данным Минтуризма Египта, россияне тратят во время отдыха 50-55 долларов в сутки.