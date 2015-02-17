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Общество

17 февраля, 16:54

Москвичи выбрали регионы летнего отдыха для своих детей

туризм культура детский лагерь Крым детский отдых Черное море семейная и молодёжная политика Ставропольский край Кавказ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Москвичи назвали желаемые регионы летнего отдыха для своих детей, сообщает пресс-служба департамента культуры. В опросе приняли участие более 1300 родителей.

Большинство из опрошенных (83%) – малообеспеченные семьи. Остальные 17 процентов – представители семей с детьми-инвалидами (12%), сиротами и ребятами, оставшимися без попечения родителей (5%).

Так, главными направлениями детского отдыха в этом году станут черноморское и азовское побережье Краснодарского края (37%) и Крыма (34%). Кроме того, популярными направлениями стали Кавказ и Ставропольский край (31%), а также Белоруссия (28%). Добавим, что 52% респондентов желают отдыхать в июле, 22% – в июне и 19% – в августе.

Бронирование льготных путевок на лето начнется в апреле. Подать заявку возможно через портал госуслуг. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале, заполнив небольшую анкету.

Напомним, в лагерях, куда на летний отдых отправятся московские дети, планируется сделать шесть тематических смен. Об этом сообщил глава департамента культуры Сергей Капков.

Краудсорсинг-проект "Московский стандарт летнего отдыха"

"С 2014 года Москва полностью изменила философию детского отдыха. Ребенок теперь не просто проводит три недели на свежем воздухе вне города, но получает возможность личного и творческого развития. В лагерях, куда город будет отправлять детей на отдых, планируется сделать шесть разновидностей тематических смен: журналистика, творческое развитие, спортивное развитие, историческое развитие и краеведческие смены", - рассказал Капков.

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По его словам, родители сами смогут в интернете выбрать ту смену, куда они хотят отправить своих детей. Капков также напомнил, что в прошлом году 120 тысяч детей получили путевки, оплаченные за счет бюджета.

"В 2015 году планируем, что количество путевок останется примерно таким же, и для детей в тяжелой жизненной ситуации мы выделим 48,75 тыс. путевок. Это – 100% детей, которые у нас есть в реестре, которые получат возможность отдохнуть", – сказал Сергей Капков.

Он добавил, что совместно с РЖД власти Москвы организовали доставку детей на фирменных поездах. Также впервые специально подготовили вожатых из числа московских студентов.

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