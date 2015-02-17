Москвичи выбрали регионы летнего отдыха для своих детей

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Москвичи назвали желаемые регионы летнего отдыха для своих детей, сообщает пресс-служба департамента культуры. В опросе приняли участие более 1300 родителей.
Большинство из опрошенных (83%) – малообеспеченные семьи. Остальные 17 процентов – представители семей с детьми-инвалидами (12%), сиротами и ребятами, оставшимися без попечения родителей (5%).
Так, главными направлениями детского отдыха в этом году станут черноморское и азовское побережье Краснодарского края (37%) и Крыма (34%). Кроме того, популярными направлениями стали Кавказ и Ставропольский край (31%), а также Белоруссия (28%). Добавим, что 52% респондентов желают отдыхать в июле, 22% – в июне и 19% – в августе.
Бронирование льготных путевок на лето начнется в апреле. Подать заявку возможно через портал госуслуг. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале, заполнив небольшую анкету.
Напомним, в лагерях, куда на летний отдых отправятся московские дети, планируется сделать шесть тематических смен. Об этом сообщил глава департамента культуры Сергей Капков.
"С 2014 года Москва полностью изменила философию детского отдыха. Ребенок теперь не просто проводит три недели на свежем воздухе вне города, но получает возможность личного и творческого развития. В лагерях, куда город будет отправлять детей на отдых, планируется сделать шесть разновидностей тематических смен: журналистика, творческое развитие, спортивное развитие, историческое развитие и краеведческие смены", - рассказал Капков.
По его словам, родители сами смогут в интернете выбрать ту смену, куда они хотят отправить своих детей. Капков также напомнил, что в прошлом году 120 тысяч детей получили путевки, оплаченные за счет бюджета.
"В 2015 году планируем, что количество путевок останется примерно таким же, и для детей в тяжелой жизненной ситуации мы выделим 48,75 тыс. путевок. Это – 100% детей, которые у нас есть в реестре, которые получат возможность отдохнуть", – сказал Сергей Капков.
Он добавил, что совместно с РЖД власти Москвы организовали доставку детей на фирменных поездах. Также впервые специально подготовили вожатых из числа московских студентов.
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