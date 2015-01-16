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Общество

16 января 2015, 18:04

Выставка MITF переедет из Гостиного двора на ВДНХ

туризм выставки ВДНХ MITF выставка

Фото: M24.ru

Московская международная ярмарка путешествий (MITF) переедет из Гостиного двора на ВДНХ. Об этом на совещании в правительстве столицы сообщил председатель комитета по туризму Сергей Шпилько. Ярмарка пройдет 24-26 апреля, передает корреспондент M24.ru.

По словам Шпилько, на ВДНХ удалось получить для проведения выставки удобное время – не в мае, а в конце апреля. Кроме того, Гостиный двор выставляет стоимость за организацию в долларах, а на ВДНХ можно даже сократить затраты на проведение выставки.

Председатель комитета по туризму также отметил, что ВДНХ стала самой "проходной" выставочной площадкой. За три дня ее в среднем посещают до 1 миллиона человек.

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Напомним, туристическую ярмарку MITF впервые организовал Москомтуризм в 2000 году. Все эти годы ярмарка традиционно проходила в первой половине мая в выставочном центре "Гостиный Двор".

В 2014 году ярмарка собрала представителей более 500 компаний из 53 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. MITF-2014 посетили более 35 тысяч человек.

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