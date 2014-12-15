"Санрайз-тур" вернет деньги за отмененные поездки в течение 10 дней

"Санрайз-тур" вернет деньги клиентам, чьи туры отменились

Туроператор "Санрайз-тур" отменил новогодние путевки в Австрию и Италию из-за низкого спроса на эти направления. Компания вернет деньги всем клиентам, поездки которых пришлось отменить, сообщил телеканалу "Москва 24" коммерческий директор "Санрайз-тур" Иван Цепков.

В компании пояснили, что все покупатели уже оповещены об отмене рейсов и могут заняться процедурой возврата денег.

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"Клиент получит назад денежные средства в полном объеме в течение 10 дней с даты подачи заявления. Мы не отказываемся ни от каких своих обязательств. Как и любая другая компания, которая находится в непростой экономической ситуации, мы проводим ряд мер по оптимизации расходной части нашего бизнеса. В частности, это оптимизация полетных программ в Австрию и Италию в период низкого спроса", - добавил коммерческий директор "Санрайз-тур".

При этом путешествия клиентов туроператора в теплые страны состоятся. "Санрайз-тур" не планирует вносить никаких изменений в путевки в Турцию и индийский штат Гоа.

Напомним, 28 октября правительство предложило увеличить страховую ответственность туроператоров перед клиентами с 30 до 50 миллионов рублей. По мнению экспертов, это не приведет к исчезновению мелких и средних турфирм, но поможет защитить туристов.

Также вырастут взносы в гарантийный фонд ассоциации "Турпомощь". Кроме того, туроператоров обяжут создать персональные фонды для оплаты экстренной эвакуации туристов. С каждого клиента турфирма должна будет внести туда 100 рублей.