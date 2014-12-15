Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15 декабря 2014, 15:28

"Санрайз-тур" вернет деньги за отмененные поездки в течение 10 дней

туризм турфирмы отмена поездок новогодние праздники

"Санрайз-тур" вернет деньги клиентам, чьи туры отменились

Туроператор "Санрайз-тур" отменил новогодние путевки в Австрию и Италию из-за низкого спроса на эти направления. Компания вернет деньги всем клиентам, поездки которых пришлось отменить, сообщил телеканалу "Москва 24" коммерческий директор "Санрайз-тур" Иван Цепков.

В компании пояснили, что все покупатели уже оповещены об отмене рейсов и могут заняться процедурой возврата денег.

"Мосгорсправка": Как наказать турфирму за испорченный отдых

"Клиент получит назад денежные средства в полном объеме в течение 10 дней с даты подачи заявления. Мы не отказываемся ни от каких своих обязательств. Как и любая другая компания, которая находится в непростой экономической ситуации, мы проводим ряд мер по оптимизации расходной части нашего бизнеса. В частности, это оптимизация полетных программ в Австрию и Италию в период низкого спроса", - добавил коммерческий директор "Санрайз-тур".

Ссылки по теме

При этом путешествия клиентов туроператора в теплые страны состоятся. "Санрайз-тур" не планирует вносить никаких изменений в путевки в Турцию и индийский штат Гоа.

Напомним, 28 октября правительство предложило увеличить страховую ответственность туроператоров перед клиентами с 30 до 50 миллионов рублей. По мнению экспертов, это не приведет к исчезновению мелких и средних турфирм, но поможет защитить туристов.

Также вырастут взносы в гарантийный фонд ассоциации "Турпомощь". Кроме того, туроператоров обяжут создать персональные фонды для оплаты экстренной эвакуации туристов. С каждого клиента турфирма должна будет внести туда 100 рублей.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать