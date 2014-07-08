В "Сокольниках" появились питьевые фонтанчики

Фото: www.facebook.com/ParkSokolniki

Посетители парка "Сокольники" теперь могут бесплатно напиться из специальных фонтанчиков. Информация о том, что территорию старейшего парка Москвы оборудовали этими полезными сооружениями, появилась во вторник на странице "Сокольников" в сети facebook .

Фото: www.facebook.com/ParkSokolniki

Как сообщили в пресс-службе парка, всего на территории "Сокольников" установлено десять фонтанов с питьевой водой. Причем вода эта действительно пригодна для утоления жажды, хоть и поступает из городского водопровода: она очищается с помощью фильтра, так что пить ее вполне безопасно.

Благоустройство парка "Сокольники" ведется с 2011 года и должно завершиться в 2016 году. За это время в зоне отдыха появилось несколько приятных новшеств, призванных приблизить уровень сервиса в парковой зоне к международному. Например, здесь оборудовали спортивные площадки с современными тренажерами и обеспечили посетителей бесплатным беспроводным доступом в Интернет. Питьевые фонтанчики – очередное звено в цепочке парковых нововведений.

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