В "Сокольниках" появились питьевые фонтанчики

Фото: www.facebook.com/ParkSokolniki
Посетители парка "Сокольники" теперь могут бесплатно напиться из специальных фонтанчиков. Информация о том, что территорию старейшего парка Москвы оборудовали этими полезными сооружениями, появилась во вторник на странице "Сокольников" в сети facebook .
Фото: www.facebook.com/ParkSokolniki
Как сообщили в пресс-службе парка, всего на территории "Сокольников" установлено десять фонтанов с питьевой водой. Причем вода эта действительно пригодна для утоления жажды, хоть и поступает из городского водопровода: она очищается с помощью фильтра, так что пить ее вполне безопасно.
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Благоустройство парка "Сокольники" ведется с 2011 года и должно завершиться в 2016 году. За это время в зоне отдыха появилось несколько приятных новшеств, призванных приблизить уровень сервиса в парковой зоне к международному. Например, здесь оборудовали спортивные площадки с современными тренажерами и обеспечили посетителей бесплатным беспроводным доступом в Интернет. Питьевые фонтанчики – очередное звено в цепочке парковых нововведений.
История питьевых фонтанчиковПитьевые фонтаны были обязательным элементом городских пейзажей еще в Древней Греции. И до сих пор они являются не только полезными приспособлениями, облегчающими жизнь прохожих, но и настоящими городскими достопримечательностями. Так, питьевые фонтанчики Рима – фонтанеллы – пользуются заслуженной популярностью у туристов. И не только потому, что питьевая вода в бутылках в Италии достаточно дорогая, но и потому, что фонтанеллы украшают римские улицы. К тому же это часть истории: вода в фонтанчики до сих пор поступает с окрестных гор по системе римских акведуков.
Не менее известны питьевые фонтаны Парижа, причем зачастую они служат не столько для утоления жажды, сколько для эстетического удовольствия. Например, знаменитые изящные фонтанчики Уоллеса, отлитые из чугуна на средства британского аристократа Ричарда Уоллеса в 1870 году, считаются неофициальным символом французской столицы. Но парижские власти заботятся и о том, чтобы жители города во время прогулок по улицам были обеспечены качественной питьевой водой: пару лет назад в городе установили новые самоочищающиеся гигиеничные фонтаны из алюминия и чугуна.
А в Барселоне свой водный символ – Каналетас. Старинный фонтан, установленный в конце XIX века на бульваре Рамбла, вошел в поговорку: "Барселонец – это тот, кто пьет воду из Каналетас". Народную мудрость не опровергает даже тот факт, что сейчас воду из знаменитого фонтанчика особенно активно пьют многочисленные туристы.
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