Турфирма "Нордик Стар" объявила о приостановке деятельности

Туристический оператор "Нордик Стар" приостановил работу

Российский туроператор по Прибалтике "Нордик Стар" объявил о приостановке деятельности, сообщается во вторник на сайте компании.

"В связи с невозможностью выполнения своих обязательств перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта, ООО "Нордик Стар" вынужден объявить о приостановке своей деятельности", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, клиентам "Нордик Стара", скорее всего, не понадобится эвакуация.

"Туроператор "Нордик Стар" - маленькая питерская компания, которая занималась индивидуальными турами в страны Прибалтики и Скандинавии. У всех ее туристов, находящихся за границей, должны быть оплачены путевки, и эвакуация им не понадобится. Речи об эвакуации не идет", - цитирует "Интерфакс" Тюрину.

По ее словам, всего туркомпанией было продано около 40-50 туров. Она добавила, что 9 июня оператор "Нордик Стар" был исключен из реестра туроператоров за то, что вовремя не заплатил взносы. В связи с этим страховщик может выплатить компенсации не всем туристам.

"Основным вопросом сейчас является, как поведет себя страховщик в этом случае. Возможно, выплаты будут производится только тем туристам, которые заключили контракт с оператором до 9 июня", - сказала Тюрина.

В свою очередь директор и владелец компании, гражданин Эстонии Оливер Оллин сообщил, что за границу не смогут отправиться около 50 человек, которые ранее приобрели туры в компании "Нордик Стар".

"У нас за границей не находится ни одного клиента, у кого не было бы обратного билета", - передает его слова ИТАР-ТАСС.

Однако он не уточнил, сколько человек в настоящее время остается за рубежом.

Добавим, что гражданская ответственность турфирмы застрахована в ОАО "Либерти Страхование". Общий размер страхового обеспечения компании составляет 30 миллионов рублей. Пострадавшие туристы вправе обратиться в страховую компанию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение.

Турагентствам, имеющим договор с "Нордик Стар", также необходимо уведомить своих туристов о неплатежеспособности туроператора.

Туроператор имел офисы в Москве и Санкт-Петербурге и предлагал туристам туры в Данию, Эстонию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию. Компания работала с 2001 года.

Проблемы с туроператорами начались 16 июля - тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.