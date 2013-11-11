На Филиппинах из-за тайфуна объявлен режим национального бедствия

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Филиппин Бенигно Акино объявил режим "национального бедствия" после супертайфуна "Хайян", который обрушился на страну 8 ноября.

Об этом сообщает издание GMA News. Введение в стране особого положения предусматривает государственное регулирование цен, что усложняет возможность спекулировать и поможет высвободить средства для оказания помощи.

Напомним, сильнейший тайфун уже уничтожил две провинции в этой стране. Из-за него погибли почти 10 тысяч человек, а более 4 миллионов пострадали. В эпицентре тайфуна скорость ветра превышала 300 километров в час. В настоящий момент тайфун угрожает Вьетнаму. Из северных районах страны эвакуированы более 600 тысяч человек. Закрыты аэропорты и на китайском острове Хайнань.

Пятьдесят российских туристов оказались заблокированными в Маниле и других районах Филиппин в результате тайфуна. По данным местных спасателей, всего в зоне стихийного бедствия могут находиться более сотни россиян.