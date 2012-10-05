Где и как получить трудовую книжку

Трудовая книжка должна быть у всех работников, именно по ней работодатель может проследить стаж сотрудника, его премии, награды, благодарности, или наоборот – трудовая может выдать недобросовестного работника, уволенного не по собственному желанию, а за нарушение Трудового или, хуже, Уголовного кодекса России.

Выдается она работодателем при заключении первого в жизни человека трудового договора.

Дата начала работы в трудовой книжке должна быть фактической, а не с момента заключения договора. Если сотрудник отказывается предоставить документ, то составляется акт с подписью двух свидетелей, вторая трудовая книжка при наличии первой карается штрафом на компанию. Работодатель может выдать дубликат при утере, при этом сотрудник должен заплатить за бланк книжки.

Любые изменения, как то: повышение\\понижение сотрудника, перевод его в другой отдел и смена названия компании должны фиксироваться.

Трудовая книжка необходима для обращения в Пенсионный фонд для начисления пенсии.